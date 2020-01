Vuurwerkverbod? Brabantse burgemeesters houden kruit droog

Ontharings­kli­niek Just Wellness failliet verklaard

8 januari Ontharingskliniek Just Wellness is failliet. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bevestigd. De Eindhovense advocaat Flip Schreurs is aangesteld als curator. Hij zal woensdagmiddag op de website van zijn kantoor meer informatie geven voor gedupeerde klanten en werknemers.