VVD en D66 kiezen verse aanvoerders voor verkiezingen in Brabant

Martijn van Gruijthuijsen weet wat hem in maart te doen staat als nieuwe lijsttrekker voor de VVD: winnen. De liberalen werden in 2011, 2015 en 2019 de grootste in Brabant. De Tilburger hoopt daar vier op een rij van te maken. Van Gruijthuijsen loopt al elf jaar mee in de provinciale politiek en is sinds 2019 gedeputeerde. Als provinciebestuurder in Brabant gaat hij onder meer over economie, innovatie en onderwijs. ,,Ik heb er zin in!”, reageert hij op het aanvoerderschap.