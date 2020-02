VVD, FvD en CDA stellen geduld van ‘kleintjes’ in Brabant op de proef: ‘Het wordt wel eens tijd’

DEN BOSCH - Lokaal Brabant, 50PLUS of ChristenUnie/SGP? Wie van de drie gaat de nieuwe coalitie in Brabant aan een meerderheid helpen? Ze willen alle drie, maar zijn nog niet gepolst door de onderhandelaars van VVD, FvD en CDA. Wat zegt dat?

,,Gelukkig ben ik een heel geduldig mens. Volgens mij wij allemaal wel”, zegt Wil van Pinxteren, fractievoorzitter van Lokaal Brabant. Voor hem zegt het niet zoveel dat de drie ‘kleintjes’ nog niet gepolst zijn. ,,Ik denk dat ze het eerst samen eens willen worden over de hoofdthema's. Dat kost tijd en die nemen ze.” ,,Wij zijn altijd geduldig”, vult Hermen Vreugdenhil aan, namens ChristenUnie/SGP.

Quote Ja wij doen graag mee. Ik zit af te wachten tot ze bellen Jan-Frans Brouwers, 50PLUS Brabant

,,Het wordt wel eens tijd”, meent Jan-Frans Brouwers echter, als voorman van 50PLUS in Brabant. ,,Dit loopt eigenlijk al vanaf november.” Toen stapten twee CDA-bestuurders op. Een maand later brak de CDA-fractie met de coalitie en was de crisis in Brabant compleet. Tot afschuw van links probeert de VVD het nu over rechts: met CDA en FvD. De drie grootste partijen in de provincie zaten woensdag heel de dag om tafel en doen dat vrijdag weer.

‘Wachten tot ze bellen’

VVD, FvD en CDA komen één zetel tekort voor een door hen begeerde meerderheidscoalitie. Daar komen de drie kleintjes om de hoek kijken. ,,Ik zit af te wachten tot ze bellen”, zegt Brouwers, 50PLUS. Zijn partij liet afgelopen vrijdag al blijken hoe graag ze wil, door de drie grootste partijen geen strobreed in de weg te leggen in een debat over boeren. Als enige van de drie kleintjes.

,,Ja wij doen graag mee. Wij willen altijd verantwoordelijkheid, maar we moeten wel eerst kijken waar deze drie mee komen. Of ze er samen uitkomen. Dat is denk ik ook heel spannend.” Ze mogen Brouwers bellen, zelfs als hij zondag naar de carnavalsoptocht in Son en Breugel staat te kijken. ,,Ik zeg altijd: gas erop.”

‘Geen plaats voor discriminatie’

De onderhandelaars en gespreksleider Alfred Arbouw (VVD-senator) bevestigen dat de gesprekken lopen, maar willen niks kwijt over de inhoud. Het CDA heeft zijn lokale afdelingen onlangs gevraagd naar hun mening en hoorde zorgen over samenwerking met de volgens hen onberekenbare partij van landelijk leider Thierry Baudet.

Vanuit het CDA in Oss kwam de opmerking: ‘Noodzakelijk is het naar onze mening om expliciet af te spreken dat alle partijen onderschrijven om geen mensen of groepen uit te sluiten en dat voor discriminatie in Brabant geen plaats is.’ De Osse tak pleit voor een vierde, ‘meer linkse partij’ erbij in een coalitie met VVD en FvD. CDA Brabant neemt de gemengde gevoelens van zijn achterban mee in de gesprekken met VVD en Forum.