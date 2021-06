VVD heeft haast, SP ‘worstelt’, D66 baalt in Brabant: ‘We zijn echt verrast’

Aldi sluit kantoor en distribu­tie­cen­trum in Best; circa 150 medewer­kers op straat

2 juni BEST - Het kantoor en distributiecentrum van Aldi in Best sluit eind dit jaar de deuren. Volgens de supermarktketen is de locatie op Bedrijventerrein Breeven ‘niet toekomstbestendig’. Ongeveer honderdvijftig medewerkers verliezen hun baan.