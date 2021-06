VVD verliest steun voor bewapenen van bewakers buitengebied Brabant

Anderhalf jaar geleden trokken VVD en CDA nog samen op om bewakers van het buitengebied te bewapenen. ,,Drugscriminelen ga je niet met een wapenstok te lijf”, klonk het destijds vanuit de christendemocraten. De VVD pleitte er vrijdag opnieuw voor om de boa's een vuurwapen te geven, maar het CDA voelde daar nu niks meer voor. ,,We zijn landelijk teruggefloten door de minister, die zegt: je kunt boa's niet bewapenen”, sprak Statenlid Jürgen Stoop.

Stoop zei dat in een discussie over Samen Sterk in Brabant (SSiB), de organisatie die is belast met toezicht en handhaving in het buitengebied. De bewakers treden op tegen wildcrossers, stropers en andere overtreders.

,,De ruimte voor criminelen in het buitengebied wordt steeds groter. De politie doet niks en de SSiB maakt een terugtrekkende beweging”, aldus Suzanne Zwart, Statenlid voor de VVD. Zij zag eigenlijk maar één oplossing: de boa's terug het buitengebied in sturen mét een vuurwapen, voor hun eigen veiligheid.

Zwart kreeg alleen steun van Paranka Surminski, Partij voor de Dieren. ,,De SSiB kan veel meer dan op loslopende honden controleren.” Provinciebestuurder Wil van Pinxteren vroeg zich af of Provinciale Staten überhaupt af kan dwingen om de boa's te bewapenen. Hij is daar zelf ook geen voorstander van. De politie zou de zware criminelen aanpakken, en niet de opsporingsambtenaren van de SSiB.

Veldpolitie

Net als heel wat andere partijen pleitte Van Pinxteren vrijdag voor de terugkeer van de veldpolitie, die tot begin jaren negentig actief optrad tegen criminelen en overtreders in het buitengebied. ,,We lossen nu iets op dat een gevolg is van een oude bezuiniging. Het afschaffen van de veldpolitie is geen goede zet geweest. Misschien dat u het via uw partijlijnen onderwerp van gesprek kunt maken in de kabinetsformatie.”

Frank Duijs (Ja21) beloofde dat te doen. Hij vindt het niet wenselijk om boa's te bewapenen en ziet liever dat de politie afgaat op stropers, drugsdumpers en andere criminelen in het groen. ,,Zorg dat deze taken opnieuw bij de politie komen te liggen.” De SP steunde dat volmondig: ,,Een boa is toch wat anders dan een politieagent.”