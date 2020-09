Waalwijkse verdachte drugslab Vorstenbosch: ‘Mijn gezin en ik worden bedreigd’

Samen met een 32-jarige man uit het Zeeuwse Wemeldinge zit de Waalwijker nog als enige vast voor het drugslab in Vorstenbosch. Dat werd op 29 mei gevonden in een manege aan de Kampweg . Volgens de politie ging het om een professioneel lab, bedoeld voor het maken van amfetamine. De officier van justitie zei dinsdag uit te gaan van ‘een verdienmodel van een miljoen euro'.

‘Keuzes hebben consequenties’

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is pas begin volgend jaar. De twee verdachten uit Wemeldinge en Waalwijk blijven in elk geval nog tot december vastzitten. De Waalwijker zei -via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Roermond- dat anderen hem gedwongen hadden om te gaan werken in het drugslab, nadat hij eerder zijn baan was kwijtgeraakt. Wie die anderen waren, zei hij niet.