Waar kijk je naar uit als de coronamaatregelen versoepelen?

OVERZICHT Corona­nieuws samengevat: zondag laat zien hóé stil we staan, maar ook hoe graag we (illegaal) samenkomen

5 april Op zondag wordt het nog eens goed zichtbaar hoe we er voorstaan in de coronatijd. Ondanks het mooie weer staan we vooral stil met z'n allen (zie de grafieken hieronder) - maar toch kreeg de politie ook méér dan honderd meldingen over illegale samenscholers. Lees in ons overzicht het belangrijkste coronanieuws van vandaag.