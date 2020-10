Waar kun je nog wél (met je kinderen) naartoe in de herfstvakantie?

Het speelparadijs

Jazeker, de indoor speelparadijzen van Ballorig zijn gewoon open, verzekert directeur Jeroen Horbach. Al is dat inmiddels niet eens zo heel ‘gewoon’ meer, want er zijn ook ballenbakken die wél besloten dicht te gaan. Doordat er maximaal 30 mensen binnen mogen komen én de horeca gesloten moet blijven, valt er - financieel gezien - weinig uit te richten. Horbach: ,,Wij doen het echt voor de gasten. Zodat kinderen, maar ook ouders, even kunnen ontsnappen aan de stress en het thuis zijn.” Wie via het verplichte reserveringssyteem een tijdslot wil bemachtigen in één van de 38 Ballorig-vestigingen, waaronder die in Tilburg en Den Bosch, moet er snel bij zijn. De herfstvakantie is altijd al populair, maar met een maximum van 30 bezoekers, zit de boel natuurlijk snel ‘vol’.