Waar moet je naar toe in de herfstvakantie? 5 leuke én goedkope uitstapjes in Brabant

Hoera! De herfstvakantie is weer begonnen. Tijd om eropuit te gaan. Maar waar neem je de kroost mee naar toe? En nog belangrijker: hoe hou je het een beetje betaalbaar? We hebben vijf leuke én goedkope uitjes in een handig overzicht gezet.

Monkey Town

Weer of geen weer. Bij Monkey Town kan je altijd terecht. Met zeven vestigingen in Brabant is er altijd wel eentje in de buurt waar de kids kunnen springen, klimmen, klauteren, ravotten en natuurlijk glijden. Bij Monkey Town Helmond geldt zelfs een speciaal peutertarief. Daar kunnen kinderen van 1 t/m 4 jaar dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagochtend voor 11.30 uur voor maar vijf euro naar binnen.

Kinderkunstfabriek

Iets wijzer worden tijdens de vakantie kan natuurlijk nooit kwaad. In de Kinderkunstfabriek van de Verkadefabriek in Den Bosch kun je verschillende workshops volgen waardoor de vakantie niet alleen leuk maar ook nog eens leerzaam is.

Circusfestival Circolo

Dit jaar strijkt Circusfestival Circolo voor het eerst neer in Tilburg. Dit theaterfestival duurt de hele herfstvakantie en is gratis te bezoeken in het Leijpark. Er staan verschillende tenten met circusacts en op het terrein zelf is er meer dan genoeg gratis vermaak.

Festyland

Wie tijdens de vakantie nog een keer lekker de voetjes van de vloer wil doen, kan naar Festyland. Dit is dit weekend de traditionele afsluiter van het festivalseizoen met Onder andere Lil Kleine en Golden Earring. Op zondag is het festival speciaal voor gezinnen en kinderen.

Natuurspeeltuin De kleine Biesbosch

Wat is er fijner dan buiten zijn als het zonnetje schijnt? Heerlijk buiten spelen met onder andere een roeivijver met bootjes, een enorme wilgentunnel, houtvlotten bouwen en nog veel meer. Dat kan allemaal in De Kleine Biesbosch. Daarna gooi je je picknickkleed uit en geniet je van je eigen lunch op het gras.