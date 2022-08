Waar moet je staan om de renners van de Vuelta van dichtbij te zien in Brabant? En waar juist niet?

Heide in Brabant staat in bloei, stuur jouw foto in!

De heide in onze provincie staat in bloei! Maar de hoge temperaturen en de droogte zorgen ervoor dat we dit jaar mogelijk minder lang dan normaal van het paarse natuurspektakel mogen genieten. Heb jij nog bloeiende heide in jouw omgeving? Stuur dan jouw foto in!

16 augustus