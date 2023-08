Waar vroeger driehonderd koeien stonden, kruip je nu in bed met uitzicht op de waterkant

Birgit verrast Gerard van Maasakkers met dé perfecte fles wijn: ‘Kippenvel als ik hier aan denk’

Birgit (55) is spastisch, hierdoor loopt en beweegt ze ‘anders’ en praat ze moeilijker. Dat er tóch veel mogelijk is in het leven, daar is ze hét bewijs van. De muziek van Gerard van Maasakkers zet haar met beide benen op de grond. Een ontmoeting met hem gaat ze nooit vergeten, met dank aan die goede fles wijn.