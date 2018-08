DEN BOSCH - Even een nieuwtje delen: ik stel me kandidaat voor het partijvoorzitterschap van D66. Met die tweet legt de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings uit Sint-Michielsgestel woensdagochtend haar ambities -digitaal - op straat.

Meteen volgt er een nieuw bericht: 'Ik blijf natuurlijk wel gedeputeerde in Brabant.' Het D66-voorzitterschap is volgens haar een partijdingetje dat je parttime vervuld en waar je geen cent voor krijgt. Waarom zou ze het willen? We bellen haar.

Sinds 2015 bent u gedeputeerde met een lastige portefeuille met agrarische ontwikkeling, energie en bestuur. Verveelt u zich nu al?

,,Zeker niet. Ik heb veel energie en zet me nu ook al in voor de partij. Zo ben ik voorzitter van de thema-afdeling Duurzaam. Maar omdat de kans zich nu voordoet, dacht ik: dan ben ik liever voorzitter van de partij. Op die plek kan ik veel voor de partij betekenen."

Wanneer wist u, ik ga mijn vinger opsteken?

,,Zo na de zomervakantie. Je spreekt met andere D66-leden over het voorzitterschap. Over wat we nodig hebben en wie dat zou kunnen. Toen dacht waarom doe ik het zelf niet? Dat deel je eens in je omgeving en ik kreeg goeie reacties?

In een begeleidend filmpje op twitter zegt u: 'Met alle respect voor de mensen die de partij groot gemaakt hebben, wil ik inzetten op vernieuwing.' Klinkt toch als: sorry jongens maar alles moet op de schop?

,,Nee, alles op de schop dat hoeft echt niet. Maar het is helder dat sommige zaken anders moeten. We moeten binnen de partij ons uit durven spreken over vernieuwing ook als het om personen gaat. Je kunt nog zo'n goede kwaliteiten en verdiensten voor de partij hebben maar als je iets nieuws wil bereiken, heb je soms andere mensen nodig."

U bedoelt: we moeten op zoek naar een opvolger voor partijleider Alexander Pechtold?

,,Dat gaat sowieso spelen, maar ik geloof niet dat het eerste gesprek wordt dat je moet voeren als nieuwe voorzitter. Het is breder. Ik ben relatief nieuw in de politiek en kijk goed om heen hoe andere mensen en partijen het doen. Je ziet op meer plekken dat vernieuwing lastig is omdat het ook om mensen gaat."

Wat is er mis binnen D66 met toegankelijkheid, want ook daar belooft u werk van te maken?

Ze last bedenktijd in. Het blijkt een lastige vraag. ,,Hoe moet ik dat goed onder woorden brengen?" Dan toch: ,,Ik hoef er geen geheim van te maken: de afschaffing van het referendum en het debat rond de sleepwet zijn onderwerpen die heel gevoelig liggen in onze partij. Dan moet je er niet omheen draaien. Dat doe ik op straat ook niet. Als mensen vragen hebben over de afschaffing van het referendum dan stel ik het helder: dat hebben we binnen de coalitie verloren. Maar we hebben wel veel klimaatafspraken binnengehaald. Dat komt je politieke geloofwaardigheid ten goede."

Dan nog even - met alle respect - voor een ambitieuze voorzitter die vol inzet op vernieuwing is uw filmpje op twitter nogal traditioneel.