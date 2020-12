Waarom de boeren nu weer protesteren: een eigen keurmerk

Nieuwsover­zicht | Zwaar vuurwerk ontploft bij huis van agent - Mogelijk nog strengere coronamaat­re­ge­len

13 december Vanwege oplopende coronabesmettingen is er zondag een crisisoverleg geweest met het kabinet in het Catshuis. Maandag komen de ministers opnieuw bij elkaar. Sluiting van niet-essentiële winkels, musea en bioscopen komt in zicht. Verder was er in Best een brandstichting met zwaar vuurwerk bij het huis van een agent en overleed een raadslid uit Bernheze tijdens het mountainbiken. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.