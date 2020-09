Waarom deze vrouwen géén make-up meer dragen sinds de lockdown

Nieuwsover­zicht | Waalwijks café dicht na overlijden gast - Eigenaren kledingwin­kel zien live hoe zaak wordt leegge­roofd

15 september Een café in Waalwijk moet twee weken dicht nadat er dit weekend een 31-jarige man uit Kaatsheuvel voor de deur van de zaak overleed. De eigenaren van een kledingzaak in Oosterhout schrokken zich vannacht rot na een telefoontje over een inbraak en de zoektocht naar twee sinds 1974 vermiste vrienden ging vandaag verder. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van dinsdag.