Waarom gaat het steeds weer fout bij FC Den Bosch?

Het is een kansloze winteravond in De Vliert. FC Den Bosch - AZ 0-4 al, en het is nog niet eens rust. Supporters hunkeren na al die magere jaren naar een sportief succes; de laatste vier van het bekertoernooi bereiken. Maar AZ is in die kwartfinale van 2013 véél te sterk. De frustratie hoopt zich op bij de harde kern van de Bossche club. Ze kiezen een slachtoffer uit: Jozy Altidore, een donkere Amerikaanse voetballer. Oerwoudgeluiden zwellen aan, rollen over de tribune en houden niet op. Scheidsrechter Reinold Wiedemeijer vindt het in de 54ste minuut mooi geweest en legt de wedstrijd tijdelijk stil.