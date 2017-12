Waarom is Piet eigenlijk zwart...?

Naakte Brabander achtervolgt inbreker

9:53 BERGEN OP ZOOM - Wil je midden in de nacht even rustig, naakt naar de wc, tref je opeens een inbreker aan. Dat overkwam een man in zijn huis aan de Meeussenstsraat in Bergen op Zoom in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ondanks het feit dat de bewoner van het huis geen kleren aanhad, zette hij meteen de achtervolging in toen de inbreker probeerde te vluchten.