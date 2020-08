Waarom Johan van Laarhoven, óndanks het OM, toch uit de cel mocht

Nieuwsover­zicht | Brabant is ‘voorbeeld’ met oplossing voor vele geschrapte bussen - Bergen op Zoom is geen corona­hoofd­stad meer

25 augustus Geen buurtbussen meer, wel de optie om tegen goedkoop tarief een regiotaxi te nemen. De nieuwe dienstregeling die Arriva vandaag voor Brabant bekendmaakte, is dankzij corona op veel punten anders dan gebruikelijk. Verder was vandaag Bergen op Zoom in het nieuws, dat niet langer coronahoofdstad van Nederland is. En blijkt in het zwaargetroffen verpleeghuis in Mariënburght in Budel veertig procent van de medewerkers besmet te zijn geweest. Een deel daarvan heeft er niets van gemerkt.