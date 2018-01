Waarom moest Soufiane dood?

Breda - Het heeft er alle schijn van dat Soufiane Z. (25) op dinsdag 9 januari door twee goede vrienden in koelen bloede is vermoord. Het vorige week in Marokko begraven slachtoffer is doodgeschoten in een 'safe-house', een flat aan de Roeselarestraat in Breda, vermoedelijk toen hij lag te slapen.

Het is een ijzingwekkend scenario dat volgens bronnen in het milieu past bij een nieuwe generatie van opvliegende en gewelddadige (drugs)criminelen: ,,Twintigers voor wie niets te dol is en die bij het minste of geringste naar de vuurwapens grijpen.''

Lees ook Play Schokkende beelden van schietpartij in Breda bij Opsporing Verzocht Lees meer

Dat blijkt uit een reconstructie van deze krant van de criminele moord en voorafgaande gebeurtenissen op basis van gesprekken met bekenden van betrokkenen en goed ingelichte bronnen

Vierde man

Vaststaat dat Soufiane het grootste deel van de fatale nacht heeft doorgebracht met de twee vrienden van wie de politie zeker weet dat ze zijn moordenaars zijn: de meteen aangehouden Anel B. (27) en Azedine A. (26) uit Breda. Maar er was nog een vierde vriend in het gezelschap, een belangrijke getuige met wie de politie snel na de moord heeft gesproken over de gebeurtenissen die nacht.

Uit het verhaal blijkt dat er lang geen vuiltje aan de lucht is. De vier halen frisdrank bij een drive-inn en roken wat joints in de huurflat aan de Roeselarestraat. Dat appartement is een soort onderduikadres en clubhuis van de groep en staat op naam van een katvanger. Vooral Soufiane, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en zijn kleding door oma laat wassen, verblijft er regelmatig. Als de vierde man diep in de nacht zijn maten langzaam in slaap ziet vallen, belt hij een taxi en gaat hij naar huis. Niks duidt erop dat er iets vreselijks staat te gebeuren.

Quote Ze nemen grote risico's. Vriendschappen stellen niet veel voor en ze beroven zelfs elkaar als het zo uitkomt Ingewijde in criminele circuit

Terug naar september vorig jaar. In Bladel wordt een bejaarde vrouw thuis overvallen. De politie schrijft de zeer gewelddadige roof toen aan de zogeheten Rabobende, een bonte groep Bredase criminelen die verdacht worden van zeker vier overvallen op bankklanten. Telkens hadden de slachtoffers grote sommen opgenomen bij de bank.

Op basis van technische sporen en afgeluisterde telefoongesprekken komt Soufiane in beeld als een van de daders in Bladel. Kennelijk heeft hij banden met de Rabobende, van wie vijf verdachten in juli in Zundert op heterdaad werden betrapt en aangehouden. De politie wil ook de tweede overvaller identificeren en rekent Soufiane (nog) niet in. Het is bovendien de vraag of de recherche in Oost-Brabant wel weet waar hij uithangt.

Ripdeal

Tegen die tijd zoekt ook de politie in Breda hem namelijk. Soufiane staat gesignaleerd als verdachte van een schietincident bij het Novotel aan de Dr. Batenburglaan. De Bolle - zijn bijnaam - zou daar in oktober bij een ripdeal geschoten hebben op een man. Hij ontkomt na een wilde achtervolging in de wijk Tuinzigt. Daarna houdt hij zich vermoedelijk schuil. Niet alleen de politie wil hem dringend spreken. Ook de geripte tegenpartij heeft nog een appeltje met hem te schillen.

Volledig scherm Op vrijdag 27 oktober zou Soufiane hebben geschoten op een man bij het Novotel aan de Dr. Batenburglaan. Het slachtoffer ging in zijn auto achter de schutter aan. Beide voertuigen kwamen op de kruising van Dr. Struykenstraat en Heuvelbrink met elkaar in botsing. © Perry Roovers / MaRicMedia

De geweldsincidenten rijgen zich aan een. Op 6 januari volgen de beschietingen van de woning van Soufianes oma aan de Hagehof en het huis van een zus van zijn vriend Anel aan de Ahornstraat. Tientallen kogels uit een kalasjnikov vormen een intimiderende boodschap: wie niet luistert, zal voelen! De onbekende daders van de drive-by-shootings steken hun in België gestolen BMW in brand in de Ambachtenlaan. Het is een professioneel uitgevoerde actie, vrijwel identiek aan aanslagen in het Amsterdamse en Antwerpse drugsmilieu

Volledig scherm Beeld van de beschieting van het huis aan de Ahornstraat in Breda uit de bewakingscamera aan de gevel. Het filmpje werd afgelopen week getoond bij Opsporing Verzocht. © Still uitzending Opsporing Verzocht

Wie hebben Soufiane en/of zijn vrienden zo kwaad gemaakt dat die naar de wapens grijpen? Is het de groepering die bij het Novotel werd benadeeld? Daarover gaat in het milieu de naam de rond van een machtige crimineel uit Breda die banden zou hebben met de Amsterdamse 'Mocro-maffia'. Andere bronnen schrijven de spanningen toe aan de diefstal van 200 kilo cocaïne. Ook zou er onrust zijn door recente inbeslagnemingen van grote ladingen cocaïne uit de Antwerpse haven die Bredase investeerders hebben gedupeerd.

Risico's

Bronnen zeggen dat de oudere generatie criminelen zich ergert zich aan het snel oplaaiende geweld bij de jongeren. Dat trekt immers ongewenste aandacht van politie en publiek. ,,Die jonge gasten staan te springen om mee te doen, maar ze krijgen geen stukje van de overvolle drugsmarkt. Dus gaan ze woningen overvallen en andere criminelen beroven. Ze nemen grote risico's. Vriendschappen stellen niet veel voor en ze beroven zelfs elkaar als het zo uitkomt'', vertelt een ingewijde.

In Breda zouden oudere criminelen hebben getracht betrokkenen in het gareel te krijgen. Ook is sprake van een mislukte bemiddelingspoging in het Liesbosch waarbij ook geschoten zou zijn. Dat was op zondag.

Bank

Dinsdag ziet een politiesurveillance in de wijk Hoge Vught in Breda in alle vroegte een Golfje met gedoofde lichten wegrijden. Dat is verdacht. Na een korte achtervolging door de politie rennen de twee inzittenden een flat binnen aan de Roeselarestraat. In hun auto zien de agenten vuurwapens liggen. Ze slaan alarm.

Volledig scherm De Zenneflat aan de Roeselarestraat in Breda. Op deze plek vielen de moordverdachten van het balkon. Een van de mannen raakte de lantaarnpaal en raakte zeer zwaar gewond. Hij werd dagenlang in coma gehouden en is daar inmiddels uit ontwaakt. © EDWIN WIEKENS

Als een arrestatieteam het appartement binnenstormt, vallen de twee vuurwapenverdachten tijdens hun vlucht van drie hoog van het balkon. Ze raken zwaar gewond. Het is meteen duidelijk waarom ze zulke risico's namen. In de flat vinden agenten op de bank een stoffelijk overschot. Het is van Soufiane. Hij is kort daarvoor doodgeschoten, kennelijk in zijn slaap. Zijn twee zwaargewonde vrienden Anel en Azedine worden meteen verdacht van de moord.

Motief?

Het heeft er alle schijn van dat de twee Soufiane hebben omgebracht nadat hun 'vierde vriend' naar huis was gegaan, kort voordat dat de politiesurveillance hen bij toeval 'betrapte' in het Golfje. Mogelijk waren ze onderweg om het moordwapen te lozen. De politie lijkt te beschikken over veel bewijs. Een ongeval is uitgesloten: Soufiane is met twee schoten door het hoofd gedood; een regelrechte liquidatie.