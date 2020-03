Waarom zelfs een ziekenhuis nooit 100 procent corona-proof kan zijn

Agent Simmers bij Jinek: ‘Ik had bijna iemand neergescho­ten omdat mijn noodknop niet werkt’

5 maart Agent Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse politiebond, zat woensdagavond bij Jinek om te zijn verhaal te doen over het voorval van afgelopen weekend waarbij hij ernstig is mishandeld in Tilburg. Dat gebeurde op de Noordhoekring. Terwijl de agent zich verdedigde, drukte hij meerdere malen op de noodknop, maar die deed het niet. ,,Ik had wel doodgeschoten kunnen worden.”