Waarschuwingen blijven nodig: honden kunnen al binnen half uur overlijden in hete auto

Elk jaar weer komen honden op gruwelijke wijze om het leven doordat hondeigenaren hun viervoeter in een snikhete auto laten zitten. Ondanks vele waarschuwingen van onder meer de Dierenbescherming, moest de politie dinsdag in Tilburg opnieuw een hondje uit een auto bevrijden .

Het beestje zat een uur opgesloten in het snikhete voertuig, in de volle zon. Vanaf woensdag worden de temperaturen in heel Nederland nog hoger, boven de dertig graden. Een in een auto opgesloten hond kan in dze hitte binnen een half uur al doodgaan. Het bloed van een hond wordt sneller stroperig bij hogere temperaturen, terwijl het dier zijn warmte minder goed kwijt kan. Dan wordt het bloed niet meer rondgepompt, waardoor organen gaan uitvallen en het beest uiteindelijk overlijdt.

Volledig scherm Het wordt snel snikheet in een geparkeerde auto. © Hondleiding.nl

In deze warme periode wordt door de Dierenbescherming, de politie en de dierenambulance opnieuw gewaarschuwd, zoals dat al jaren gebeurt. Laat honden thuis is het devies. Laat ze zeker niet in de auto zitten, ook niet met het raam een stukje open. Op een tropische dag als woensdag kan het na een half uur in de auto maar liefst 50 graden worden.

‘Tik een ruit in’