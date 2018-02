Wachtgeld voor ontslagen burgemeester Huisman wekt woede in Oosterhout

OOSTERHOUT - Tien jaar wachtgeld na 'niet eervol'gedrag? Dan is die regeling een wassen neus. En hoe het verder moet met de stad? ,,Oosterhout zit in de shit", vinden de inwoners die hun knijpgrage burgemeester zien vertrekken en een politiek 'met boter op het hoofd' achterlaat.

Volledig scherm © Saminna van den Bulk en Marja Klein Obbink The day after de finale uitwerking van de rel rond burgemeester Stefan Huisman hebben Oosterhouters er nog hun mond van vol. De knoop is doorgehakt, de minister heeft beslist: de burgemeester is ontslagen zonder dat daar het predikaat eervol aan hangt, en hij krijgt tien jaar wachtgeld mee. Maar is daarmee de kous af?

Jammer

Oosterhout snapt het niet. ,,Ik vind het een heel triest verhaal", reageert Marianne Selder (65) die aan het winkelen is in de Arendstraat. ,,Het is zo jammer voor Oosterhout, dit gaat de gemeente heel veel geld kosten. Dat kan ook aan andere dingen besteed worden."

,,Twee burgemeesters gaan we nu betalen", zegt een vrouw in het voorbijgaan. "Ze hadden moeten nadenken, die gemeenteraad, eerder aan de bel moeten trekken. Heel Oosterhout vindt dat wachtgeld helemaal niks, maar dat is landelijk zo geregeld. Dus wat moet je dan? "

Straf gehad

Volledig scherm . © Saminna van den Bulk en Marja Klein Obbink ,,Ik heb gisteren al tegen mijn man gezegd: ik denk dat de VVD weinig stemmen krijgt", zegt Tineke Pijper (66), die best even haar scootmobiel wil stoppen om haar mening te spuien." Landelijk gezien en in Oosterhout." En wat betreft het wachtgeld: ,,Het zou mooi zijn als de burgemeester van het wachtgeld af ziet", ,,Deze man heeft Oosterhout zo benadeeld. Het is doodzonde voor de stad, maar hij komt er mee weg".

Daar staat tegenover, zegt een een jonge vrouw met haar fiets aan de hand, dat de burgemeester 'al genoeg straf heeft gehad''. ,,Hij krijgt tien jaar wachtgeld mee, maar hij kan nergens anders meer een baan vinden. "

,,Laat die burgemeester toch met rust!"roept een man in het voorbijgaan als hij de naam Stefan Huisman hoort vallen.

Misstap

Maar Liselotte van Houwelingen (40) is er nog niet klaar mee. Er moet haar veel van het hart. ,,Dat er een wachtgeldregeling bestaat, daar kan ik mee leven. Maar ik vind het onbegrijpelijk dat wanneer iemand een misstap begaat er nog steeds wachtgeld wordt uitgekeerd." Ze had er deze ochtend, met haar man, een jurist, nog een heel gesprek over. ,,In feite kwam het er op neer, zei hij, dat je als vriendin van de burgemeester hem moet aanmoedigen om in billen te knijpen want dat kun je er samen lekker van gaan genieten".

Want zo is het toch, wil ze maar zeggen: ,,Wat heb je er aan om iemand bij zijn ontslag het predikaat eervol te onthouden, als daar toch geen consequenties aan hangen? Niet eervol is dus een wassen neus!"

Hand boven het hoofd

Volledig scherm © Saminna van den Bulk en Marja Klein Obbink ,,Waardeloos"! is het dat die man zo lang door heeft kunnen gaan', vindt Lia de Korver (85). ,,Ik vond hem in het begin al niks als burgemeester", lacht ze, ,,maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar dat-ie zich zo heeft vergrepen en dat drinken.. Bacootje heete- ie toch? En dat ie dan nog wachtgeld krijgt? Ik vind dat hij zich dood moet schamen. Maar ik neem het ook de raad kwalijk die er nog zit. Ze hebben elkaar gedekt. Eigenlijk moeten ze allemaal weg naar mijn idee."

Hoe het nu verder moet? ,,De bezem er door"zegt André Ligtvoet (64) die net geld heeft gepind. ,,Vroeger hadden we Helmi"", verwijst hij naar de vorige burgemeester, ,,toen ging het nog goed".

Ella van den Heijkant (62) neemt het vooral de politiek kwalijk dat 'het allemaal al bekend was'.,,Wat de gevolgen zijn? Het brengt je aan het twijfelen of je wel moet gaan stemmen. Het is wel de beoeling dat we verder gaan toch?"

Boter

,,De gemeenteraad had eerder aan de bel moeten trekken",zegt een vrouw van 76 jaar die 'al heel lang in Oosterhout woont'. ,,We zitten als Oosterhout in de shit. Ik heb zussen in heel Nederland wonen. Elke keer als ze bellen zeggen ze 'Oosterhout weet wel hoe het in de publiciteit moet komen'. "