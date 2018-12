Wakker worden in een witte wereld: app ons je sneeuwplaatjes

video Kerstshows tussen de kamerplan­ten: 'Hoezo over de top?’

15 december DONGEN - Hou je niet van kerst maar heb je wel een nieuwe kamerplant nodig? Succes. Er is geen ontkomen aan. De kerstshows in de tuincentra zijn weer in volle gang. En het wordt steeds gekker. 'Met alleen een mooie etalage kom je niet meer weg'.