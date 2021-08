Walhalla voor jongeren: vakantiebaantjes nog nooit zo goed betaald

Zoete Lieve Gerritje blijft als oorwurm nog lang zeuren tijdens Boulevard­voor­stel­ling Teletext

9 augustus DEN BOSCH - Teletext sleurt het Boulevardpubliek in Zoete Lieve Gerritje een moeras in van dubieuze liefde, misbruik, louche geldzaken, drankproblemen en misdaad. Een muzikale zoektocht naar de zin en onzin van een eeuwenoud volksliedje ging zondag in première in het Werkwarenhuis aan de Tramkade in Den Bosch.