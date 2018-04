Wanhopig van die altijd aanwezige brom

Brommen, dreunen, zoemen. Alsof er in de verte een zware dieselmotor draait. Sommige mensen hebben er dag en nacht last van. Hun aantal neemt toe, hun wanhoop ook. 'De tranen stonden in mijn ogen, zo veel onbegrip.'

Afgelopen jaar hebben 633 mensen in Nederland gemeld dat ze last hebben van ‘laag frequent geluid’. Van hen komen er 91 uit Brabant. Het gaat om het topje van de ijsberg, zegt voorzitter Dirk van der Plas van de stichting Laag Frequent Geluid in zijn verslag over 2017: ,,Want veel mensen melden zich niet. Dat kan zijn vanuit onwetendheid, de angst voor gek te worden versleten, een houding van ‘het maakt toch niets uit’ of onbegrip in het gezin.’’

Quote Mijn enige optie is verhuizen. Ik weet niet meer wat te doen. Slachtoffer geluidsoverlast uit Wouw Sommigen mensen worden wanhopig van de altijd aanwezige brom in hun huis. Een van hen is een inwoonster van Wouw. Elke nacht is het raak: een gonzende brom. Aan haar gehoor lag het niet, zei de KNO-arts. ,,De woningbouwstichting heeft iemand langs gestuurd die ‘s nachts kwam luisteren, maar hij hoorde niks. Wel kwam hij met een lang en wazig verhaal. Dat ik een soort piramide in mijn huis moest bouwen’’, vertelt de Wouwse.

Kortom, het probleem blijft. ,,Ik heb speciale oordoppen laten aanmeten. Helpt niet. Het dreunt er doorheen. Ik vermoed is dat het geluid bij een van de buren vandaan komt. Maar als ik buiten luister, hoor ik niet echt iets. Ik kan geen geluidsbron vinden. Mijn enige optie is verhuizen. Ik weet niet meer wat te doen.’’

Ook een Oosterhouts slachtoffer van zoemgeluid is aan het einde van haar Latijn: ,,Ik heb de woningbouwstichting al een paar keer laten komen, maar die zegt niks te horen. Ook de politie hoort niets. Die zei: ‘Moet je je oren niet laten testen?’ De tranen stonden in mijn ogen, zo veel onbegrip. Ik ben echt zo emotioneel. Het houdt niet op en ik sta er helemaal in mijn eentje voor.’’

Quote Het geluid van een stofzuiger die vol zit en continu aanstaat, in combinatie met een zoemende elek­tri­ci­teits­kast. Slachtoffer geluidsoverlast uit Etten-Leur

Soms is de overlast wel degelijk te traceren, zoals een man uit Etten-Leur ondervond. Zijn buren hebben een bubbelbad waren ze bijna dagelijks gebruik van maken: ,,De pompen van de Jacuzzi draaien op volle toeren. Daarbij verschoont het bad zich iedere twaalf uur een aantal minuten. Het probleem is het hoge geluid van de pompen, een geluid wat doet denken aan het geluid van een stofzuiger die vol zit en continu aanstaat, in combinatie met een zoemende elektriciteitskast van de gemeente. De oplossing: muziek aan en oordoppen in. Dat helpt voor een deel.’’

De gevolgen kunnen dramatisch zijn, zo meldt een Bredase, die last heeft van een zoemend geluid in haar flat: ,,Ik slaap slecht, heb spijsverteringsproblemen, stress en ben erg moe.’’

Quote De samenleving krijgt te horen: ‘Leer er maar mee leven’. Dirk van der Plas, voorzitter stichting Laag Frequent Geluid De geluidsoverlast neemt alleen maar toe, vreest Van der Plas van de stichting Laag Frequent Geluid. Het probleem is dat er weinig aan te doen is. Weliswaar is vorig jaar de Wet aanpak woonoverlast aangenomen, maar die moet door gemeenten in werking worden gesteld.