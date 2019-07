Bouwvak of niet bij Heijmans in Rosmalen is een grote groep wegwerkers volop in actie. Bij voorbeeld bij Nistelrode waar een gedeelte van de A50 een nieuwe laag asfalt krijgt. Om die klus ook bij temperaturen die tegen de veertig graden aan lopen te kunnen klaren, is het hitteprotocol uit de kast getrokken. ,,Dat betekent dat onze mensen koelvesten dragen die zo’n zes graden verkoeling bieden. Er zijn meer pauzes en we zorgen voor extra schaduw en water”, stelt woordvoerster Marit Overbeek. Alles wordt in het werk gesteld om de klus zoals afgesproken donderdagochtend op te leveren. Als een van de weinige bedrijven werkt Heijmans ook met een speciale GO!-app (geen ongevallen), medewerkers krijgen zo informatie over uitputting door warmte of risico’s voor huidkanker.