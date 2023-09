Warmte krijgt tweehonderd muzikanten niet klein bij indrukwekkend ‘In de ban van de Ring’

KORT NIEUWS Lezing over enneagram bij Senioren­ver­e­ni­ging Beek en Donk

BEEK EN DONK - Seniorenvereniging Beek en Donk heeft Ria Kastelijns bereid gevonden een lezing te geven over het enneagram. Het enneagram is een typologie van mensen; er zijn negen typen waarvan een jouw basistype is. Het geeft inzicht en begrip voor jezelf en de ander.