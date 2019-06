Wasbeer mag in Brabant worden afgeschoten

DEN BOSCH - Als er in Brabant een wasbeer wordt gesignaleerd, mag het dier voortaan worden afgeschoten. Dat heeft het provinciebestuur besloten. De maatregel moet voorkomen dat de van oorsprong Amerikaanse dieren zich permanent in de provincie vestigen.

In Brabant wordt tot nu toe slechts sporadisch een rondzwervende wasbeer gesignaleerd. Dat is in buurprovincie Limburg anders: daar duiken al jaren met grotere regelmaat wasberen op, en zijn er ook al jongen geboren. De wasberenpopulatie wordt daar inmiddels op zo'n honderd dieren geschat. Dat is problematisch, want de kleine berensoort vormt een bedreiging voor inheemse flora en fauna. Ook kunnen wasberen een parasiet met zich mee dragen die de volksgezondheid kan schaden.

Provincies hebben volgens Europese regels de plicht om ‘invasieve exoten’ - uitheemse soorten die de natuur in de war schoppen - te bestrijden. De wasbeer komt van nature niet in Europa voor, maar is met name in Duitsland zo vaak ontsnapt of losgelaten dat de soort zich inmiddels wijd heeft verspreid. Met name in Limburg breiden de beren langzaam maar zeker hun leefgebied uit naar Nederland.

Petitie