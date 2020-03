Wat als thuiswerken geen optie is?

Foto's Zo werkt Brabant thuis

10 maart Aan de oproep van minister-president Mark Rutte om in Brabant thuis te werken waar mogelijk, wordt massaal gehoor gegeven. Het was in de ochtendspits een stuk rustiger op de wegen en treinstations. Thuis wordt er het beste van gemaakt. De koffiebonen aangevuld, muziekje aan en laptops opengeklapt.