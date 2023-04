Wat doen al die elektrische deelscooters op dit terrein in Roosendaal?

Veldhovena­ren (28 en 30) aangehou­den voor illegale puppyhan­del, politie vindt ook verboden wapens

VELDHOVEN - De politie heeft twee Veldhovenaren van 28 en 30 jaar aangehouden voor illegale puppyhandel in hun woonplaats. Tussen oktober 2021 en januari 2023 is tegen de handelaars vaker aangifte gedaan voor oplichting. De puppy's bleken in veel gevallen ziek en werden verkocht via Marktplaats.