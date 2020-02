Wat doet Forum voor Democratie in Brabant?

Column Godsamme wát een straf, dat gezwoeg in de sport­school

15 februari VEGHEL -Sporten in een schaars verlichte ruimte. En zonder mannen ook nog, want die mogen hier niet komen. Het is weer eens wat anders. ,,Mooi toch, hoef je niet de hele tijd je buik in te houden, die laten we gewoon hangen”, lacht een vrouw met een nogal verhit gezicht. Ze heeft sowieso weinig buik om te laten hangen.