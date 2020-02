Wat Geert Wilders deelt met een Bossche Romafamilie

Code oranje voor storm Ciara: KNVB blaast alle duels af, nog geen vluchten geschrapt

8 februari Storm Ciara komt razendsnel onze kant op. In Brabant geldt zondag code oranje en kunnen de windstoten snelheden van 100 km/u bereiken. Aan de kust is 120 km/u mogelijk. De KNVB gelast morgen de vier eredivisiewedstrijden af. Attractieparken zijn al voorbereid op de storm en Eindhoven Airport houdt alles nauwlettend in de gaten. Vluchten zijn nog niet gecanceld, maar er wordt aangeraden om het aankomst -en vertrekscherm in de gaten te houden.