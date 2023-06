Wat kan Rucphen nog betalen aan de andere kant van ‘ravijnjaar’ 2026? Dat is de grote vraag

Tom Boonen van start in West-Brabantse GTC Rally: ‘We wisten al dat hij aan een stuur kan draaien’

Oud-wereldkampioen wielrennen Tom Boonen (42) staat zaterdag 8 juli aan de start in de GTC Rally. Niet in een gele Lamborghini, maar in een blauw-gele Skoda Fabia R5 van het Team Napa. Met zo'n semi-fabriekswagen moet hij volgens organisator John Elst in de top-5 kunnen eindigen. Boonen zelf zegt rallyrijden vooral te zien als zijn nieuwe passie. ‘De rallymicrobe heeft mij stevig te pakken.’