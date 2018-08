Wat kost studeren?

Je zou er als ouder spontaan de hik van krijgen: een complete studie aan een hbo of universiteit voor je kind kost ongeveer 50.000 euro. Wie gaat die ruim 1000 euro per maand betalen?

Natuurlijk, iedere ouder wil zijn/haar kind het beste meegeven. En natuurlijk, er zijn ook ouders met een uitpuilende portemonnee die lachend de complete studie aftikken voor zoon- of dochterlief. Maar de meerderheid van de ouders kan dat niet, weet Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting bij het Nibud én moeder van een studerende zoon. ,,Voordat mijn zoon ging studeren, had ik al een bedragje gespaard voor zijn studie. Dankzij dat bedrag, plus de basisbeurs die toen nog bestond, zou hij weinig tot niks hoeven lenen.’’ Maar toen de basisbeurs met ingang van 2015 werd afgeschaft, werd het opeens een ander verhaal.

Weijers: ,,Ik kon het bedrag wat mijn zoon nodig had, niet zomaar ophoesten. Mijn zoon moest dus gaan bijlenen via DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs.’’ (zie kader 1) Dat lenen deed zoonlief, inmiddels derdejaars student, nogal nadrukkelijk. ,,Hij is – hoewel ik er op tegen was – maximaal gaan lenen.’’ Zijn motto ‘maximaal lenen, maximaal leven’ is populair onder studenten, merkt Weijers. En maximaal lenen bij DUO betekent in sommige gevallen (zie kader 3): ruim 1000 euro per maand.

Nodig?

Als deskundige bij het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en als ouder heeft Weijers een eenvoudig principe: ‘Je moet alleen lenen wat je echt nodig hebt’. Maar omdat studenten over het geleende bedrag nu nog 0 procent rente betalen, lijkt het soms een sport om maximaal te lenen. Het maximale leenbedrag (dat iedere maand rond de 24ste wordt uitgekeerd) kun je bijvoorbeeld op een spaarrekening zetten, zodat je daar rente op incasseert. Of je kunt ermee gaan beleggen. ,,Nooit doen’’, adviseert budgetdeskundige Weijers. ,,We weten dat sommige studenten het wél doen, maar beleggen moet je alleen doen met geld dat je echt over hebt. En zeker niet met geleend geld.’’

Het feit dat veel studenten moeten bijlenen via Duo.nl, snapt Weijers wel. Wie de gemiddelde uitgaven van een student bekijkt (kader 2), begrijpt dat zeker uitwonende studenten met alleen een bijbaantje niet voldoende inkomsten hebben om alle uitgaven te dekken. Weliswaar heb je vaak recht op studiefinanciering (kader 2) en dus inkomsten, maar de hoogte van die bedragen varieert.

Rekenhulp

Op hoeveel studiefinanciering je recht hebt, kun je vinden op duo.nl. Daar vind je ook een handige rekenhulp (https://duo.nl/apps/rekenhulp-studiefinanciering/index.html#/profiel). Met die rekenhulp krijg je inzicht in je inkomsten en uitgaven, en je kunt er ook mee berekenen wat je ongeveer extra nodig hebt. Gewapend met die kennis kun je weloverwogen een lening aanvragen bij DUO.

Feesten en partijen

Weijers begrijpt haar zoon en collega-studenten die graag een hoog bedrag bijlenen wel, maar wijst op enkele gevaren. Ten eerste moet je de discipline hebben om een hoog leenbedrag niet alleen aan feesten en partijen (Weijers: ‘Studenten zijn net mensen; ze geven dus weleens toe aan verleidingen’) uit te geven. Bovendien: wie maximaal leent, zit aan het einde van z’n studie misschien met een schuld van 50.000 euro. Kijk praktijkverhalen er even op na op diverse internetfora; daar komen voorbeelden voorbij van jongeren die hun opleiding – zonder diploma – verlaten met 65.000 euro studieschuld. Weijers: ,,Wij krijgen bij het Nibud ook veel telefoontjes van ouders die niet willen dat hun kind veel gaat lenen.’’

Ongelukkige start

Fikse bedragen lenen gebeurt dus wel. Weliswaar geeft de overheid je 35 jaar om je schuld af te lossen, maar je hebt op z’n minst een ongelukkige start van je professionele carrière als je begint met tienduizenden euro’s in de min. Weijers wijst nog op een ander fenomeen: ,,Hersenen ontwikkelen zich tot je 25ste. Het is bekend dat mensen met onvolgroeide hersenen, dus ook studenten van 18 of 19 jaar, vooral minder goed zijn in plannen. Het betekent ook dat je nog niet goed kunt overzien wat de gevolgen zijn van een maximale lening.’’ En nog iets om over na te denken: je studieschuld telt later mee bij de aanvraag van een hypotheek: iemand met een studieschuld kan dus een minder hoog hypotheekbedrag krijgen. En als laatste: je betaalt nu weliswaar nul procent rente over je leenbedrag, maar dat rentepercentage kan elk jaar worden bijgesteld. En je betaalt de schuld mét rente terug.

‘Ome DUO’

Hbo en wo



Het Nibud Studentenonderzoek 2017 maakt duidelijk dat de kamerhuur voor uitwonende studenten veruit de grootste kostenpost is.



Gemiddelde maandelijkse uitgaven:

Huur: 417 euro

Boodschappen: 181 euro

Studieboeken en -benodigdheden: 58 euro

Vervoer (naast de studenten-OV-kaart): 63 euro

Ontspanning, uitgaan en sport: 146 euro

Kleding en schoenen: 47 euro

Telefoon: 26 euro



NB: niet iedere student maakt deze kosten.

Gemiddeld zijn uitwonende studenten € 1.082 per maand kwijt, becijferde het Nibud.

Het collegegeld voor het hoger onderwijs voor 2018/2019 is 2060 euro, voor eerstejaars studenten is dat onlangs gehalveerd, dus 1030 euro. Soms lost het ‘probleem’ zich min of meer vanzelf op. De zoon van Weijers overweegt inmiddels niet meer maximaal te lenen bij ‘ome DUO’, zoals hij de uitvoeringsinstelling liefkozend noemt. Weijers: ,,Nu de rente waarschijnlijk gaat stijgen en hij een bijbaantje heeft van 16 uur per week, wordt het minder aantrekkelijk om nog maximaal te lenen."

Mbo heeft wél een basisbeurs

Voor mbo-studenten geldt een heel ander financieel verhaal. Voor mbo geldt nog het oude studiestelsel, met een basisbeurs die wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Opvallend: eerstejaars mbo’ers betalen komend schooljaar meer lesgeld (€1155) dan het (verlaagde) collegegeld voor hbo en wo (1030 euro).

Kijk voor meer info op duo.nl/particulier/mbo-er