Wat moet die professor achter de draaitafel?

Een beetje vreemd is het wel. Iemand voor een interview uitnodigen en dan beginnen met de vraag: ben je niet erg veel in de media? Toch gaat die vraag meteen over tafel als Ton Wilthagen aanschuift in Bank 15 aan de Spoorlaan in Tilburg. Daar is een reden voor. Wilthagen duikt als hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken aan de Tilburg University met hoge frequentie op in kolommen van de dag- en weekbladen en aan tafels van actualiteitenprogramma’s. Daarnaast en tussendoor twittert hij zich een duimbreuk. De ene keer over de vermeende verdringing op de arbeidsmarkt door arbeidsmigranten, een volgende keer over robots of over het failliete Slotervaart Ziekenhuis of zijn eigen opiniestuk in NRC over werkdruk en extra loon.