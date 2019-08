Wat moet een moeilijke eter als Remco met meelwormen?

Meteen maar toegegeven: zelf is Remco Mensinck niet bepaald een held aan tafel. Hij is ronduit een ‘moeilijke eter’. Dus toen hij onlangs bij een barbecue met een paar vrienden zijn eerste hamburger van meelwormen at, was dat wel een momentje. ,,Een vriendin die goed kan koken , had het recept. Het was eigenlijk best lekker.” Dat mag mazzel heten, want als het aan de 24-jarige ondernemer uit Oostelbeers ligt , eten we straks allemaal eens per week ‘iets met insecten’.