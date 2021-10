Wat zagen de truckchauffeur en de fietser op dat fatale moment op de rotonde in Vught?

Nieuwsover­zicht | Marokko verbiedt vliegver­keer van en naar Nederland - Ook in Brabant protest tegen 'falend woonbeleid’

20 oktober De Marokkaanse overheid legt vanaf middernacht een vliegverbod op aan vluchten van en naar Nederland. Dat bevestigt Transavia. Verder dreigt het plan van een Brabants ziekenhuis om ook in de weekenden operaties uit te gaan voeren in gevaar te komen. Dat komt mede door het stijgende aantal coronapatiënten. En ook in Tilburg gaan mensen de straat op om te protesteren tegen het ‘falende woonbeleid’. Het protest is over anderhalve week. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.