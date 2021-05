Wat zijn jouw vakantieplannen deze zomer?

Nieuwsover­zicht | Daniël (7) verloor vader aan corona en krijgt nu 15.000 kaarten - Restaurant moet nog 49 weken wachten op stroom

14 mei De politie roept de hulp in van het publiek bij de jacht op criminelen met dure boten. Recreanten krijgen de oproep verdachte, dure vaartuigen te melden. Een 16-jarige jongen die al ruim een jaar niet naar school gaat, krijgt voorlopig geen coronaprik. De jongen heeft een beperking waardoor hij extra risico loopt. En een Eindhovens restaurant is in de kou gezet door Enexis. De netbeheerder heeft pas in april 2022 tijd om de zaak aan te sluiten op het stroomnet, nadat de zaak eerder door brand werd getroffen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.