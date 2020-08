Water als de blauwe draad door het leven: directeur Guïljo van Nuland vertrekt bij Brabant Water

Bedrijven die 24 uur per dag hun 2,5 miljoen klanten voorzien van een zeer gewenst product zijn er niet veel. Brabant Water, met het hoofdkantoor in Den Bosch en bijna dertig waterproductiebedrijven tot in alle uithoeken van de provincie, is er zo eentje. Het Brabantse waterleidingbedrijf produceert 190 miljard liter drinkwater per jaar. En dat maakt het tot een bijzonder bedrijf. En een waar de scheidend algemeen directeur Guïljo van Nuland 'supertrots’ op is. Water loopt als een blauwe draad door zijn leven. ,,Dat was al zo toen ik met mijn vader - boer in Rosmalen - het land op ging. Ik had meer oog voor de sloten en alles wat daar leefde, dan voor het hooi op het land.” Hij studeerde biologie in Nijmegen en ook tijdens zijn werkzame leven draaide het om water. Als onderzoeker, bij Provinciale Rijkswaterstaat in Noord-Holland en als directeur van twee waterleidingbedrijven, waaronder 19 jaar als algemeen directeur van Brabant Water, na Vitens het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.,,Geweldig om met zo'n primaire levensbehoefte bezig te zijn.”