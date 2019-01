Watersnoodramp 1953, nu 66 jaar geleden: een van de grootste natuurrampen die Nederland heeft gekend

LIVE: Sneeuw­front lijkt er nu echt aan te komen, in West-Bra­bant (natte)sneeuwt het

13:08 Het kleurt vandaag weer wit in Nederland. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land en waarschuwt voor gladheid op de weg. We moeten rekening houden met minder treinen, een zware spits en minder vluchten. De sneeuw bereikte afgelopen nacht Zeeland. Op de meeste plaatsen valt 1 tot 3 centimeter. In het oosten van Brabant kan er 4 tot 8 centimeter sneeuw vallen.