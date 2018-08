Watertekort: wat gaan we daar in Brabant van merken?

Logistiek De opmars van de blokken­doos: nog even en Brabant staat vol distribu­tie­cen­tra

1 augustus TILBURG/WAALWIJK - In Brabant barst het van de grote blokkendozen waar dag in, dag uit van alles in en uit gereden wordt. Deze XXL-distributiecentra zijn de weerslag van de economische groei. En er komen er nog meer, zo waarschuwen onderzoekers. Nog eventjes, want Brabant raakt zo langzamerhand vol.