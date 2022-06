We drinken weer meer bier en koffie in de horeca, maar niet zoveel als voor corona

Na het opheffen van de lockdown begin dit jaar gingen veel mensen hun opgepotte geld uitgeven in met name horeca en winkels, maar daar is de rek de komende maanden uit, verwachten analisten van de Rabobank. ,,Huishoudens merken steeds meer van de hoge inflatie”, zegt regio-econoom Floris Jan Sander. ,,Wel voorzien we dat de horeca in 2023 groeit met nog eens 3,1 procent. Maar zelfs dan zitten ze nog niet op het oude niveau van 2019. Al wordt de achterstand geleidelijk goedgemaakt.”