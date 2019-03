'We got him!', advocaat hekelt Facebook-bericht van Brabantse politie over arrestatie Jos Brech

CRANENDONCK - Strafrechtadvocaat Gerald Roethof heeft hard uitgehaald naar de Brabantse politie in de zaak rondom Jos Brech, de verdachte van het doden van Nicky Verstappen. Volgens Roethof is ‘het vermoeden van onschuld’ van zijn cliënt geschonden door de manier waarop de politie Cranendonck de arrestatie met veel bombarie bekendmaakte: “We got him!” Het Openbaar Ministerie in Limburg ontkent dat dit korps Brech daarmee afschildert als dader.

Na een maandenlange pauze ging de zaak tegen Jos Brech vanochtend weer verder bij de rechtbank in Maastricht. Jos B., verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen, bleef ontkennen en zwijgen. De 56-jarige Limburger zegt niets te maken te hebben met het misdrijf.

Volgens zijn advocaat Gerald Roethof werd al in het begin van de procedure de richtlijn over het vermoeden van onschuld geschonden. Hij verwees daarbij naar de manier waarop de politie Cranendonck op Facebook de arrestatie van Brech bekendmaakte. Bovenaan het bericht stond in koeienletters ‘We got him!!’.

Peter R. de Vries

De officier van justitie vertelde in eerste instantie dat ‘we got him’ door Peter R. de Vries werd getwitterd, en niet door de politie. Roethof zei daarop direct dat dit ‘feitelijk onjuist’ is en dat deze tekst weldegelijk van de politie afkomstig was. Later bleek deze term inderdaad op de Facebook-pagina van de politie Cranendonck te staan.

Roethof zegt dat dergelijk taalgebruik in feite ‘een schending is van het beginsel dat een verdachte onschuldig is, totdat het tegendeel is bewezen’. Het politieteam Politie Cranendonck en politie Oost-Brabant willen allebei niet reageren op de aantijgingen van Roethof en verwijzen door naar het Openbaar Ministerie.

Reactie OM

Een woordvoerder van het OM in Limburg ontkent dat Brech door de politie als dader is afgeschilderd. ,,Op het moment van de zoektocht en de arrestatie is er met ontzettend veel energie en betrokkenheid aan deze zaak gewerkt. Ik snap best dat zo’n korps, die zo intensief met de zaak heeft meegeleefd en bezig is geweest, op deze manier reageert. De tekst heeft bovendien betrekking op de match. Dat we iemand te pakken hebben die matcht met het dna-beeld. Nergens wordt gezegd dat deze verdachte ook de dader is.”

Wat gebeurde er in deze zaak?

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in 1998 uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd hij dood aangetroffen. Jarenlang bleef de zaak onopgelost, tot de politie een groot DNA-verwantschapsonderzoek opzette. De Limburgse verdachte deed daar niet mee aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procent match.

Na een internationale klopjacht werd hij in augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona. Hij zit sindsdien vast en blijft dat ook zeker de komende drie maanden. Zijn advocaat Gerald Roethof had gevraagd om opheffing van de voorlopige hechtenis, maar dat wees de rechtbank af.