Wandelen en lezen, doorgaans onverenigbare activiteiten. Het één doen is al snel het ander laten. Dan is het nogal goed nieuws dat die twee in Den Bosch binnenkort een verbond aangaan. Vanaf woensdag ligt het boekje ‘’s-Hertogenbosch en A.F.Th. Van der Heijden’ in de winkel. Een handzaam boekje dat in 140 pagina’s de wandelende lezer voert langs alle Bossche locaties die voorkomen in de romans van veelschrijver Van der Heijden. De voormalige Leonarduskerk, café Willy’s Bonte Palet of de Brede Haven, allemaal plekken die vooral in zijn romans De Gevarendriehoek en Vallende Ouders opduiken in het leven van hoofdpersonage Albert Egberts.