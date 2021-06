Weduwe krijgt gelijk: boom viel op haar fietsende man door fouten, bedrijven treffen schikking met OM

Nieuwsover­zicht | Politie houdt verdachte afpersen fruithan­del De Groot aan het lijntje - Feestende jongeren in Mallorca nemen corona mee

17 juni De hoofdverdachte rond de aanslagen bij medewerkers van fruithandel De Groot in Hedel is in januari enkele dagen aan het lijntje gehouden om verdere aanslagen te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat opvallend veel verkeersdoden in Brabant geen gordel droegen. En feestvierende jongeren in Mallorca nemen coronavirus mee naar huis. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.