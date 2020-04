Week na piek liggen veel minder coronapatiënten op Brabantse ic's, maar normale situatie is nog ver weg

Uit de nieuwste cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Brabant blijkt verder dat het aantal mensen dat met corona in Brabantse ziekenhuizen ligt niet langer daalt, maar al een aantal dagen stabiel is.

Het ROAZ laat weten dat er afgelopen nacht iets meer dan 140 mensen met corona op een ic in Brabant lagen. Precies een week geleden was de hoogste piek tot nu toe: toen lagen er ruim 40 coronapatiënten meer. Sindsdien daalt het aantal patiënten op de ic alleen maar.

Proberen terug te gaan naar normaal

Het duurt nog wel even voor de situatie weer normaal is en ziekenhuizen weer tijd en ruimte hebben om alle andere zorg volledig op te pakken, zegt een woordvoerder van het ROAZ. Hoewel het aantal ic-bedden voor corona is uitgebreid naar 250, zijn er maar 120 vaste ic-bedden. ,,De tijdelijke bedden voldoen wel, maar je kunt patiënten het beste behandelen in vaste ic-bedden", aldus de ROAZ-woordvoerder. ,,De 120 vaste bedden zijn ook voor de reguliere zorg bedoeld, dus je moet zeker minder dan 100 coronapatiënten op de intensive cares hebben, voor je een begin kunt maken aan een normale situatie.”

Verhuizen

Die is nog ver weg. De daling zet nu vooral door omdat er nog altijd ic-patiënten naar ziekenhuizen buiten de provincie worden gebracht. Op tweede paasdag waren dat er acht. Tot eind maart werden dagelijks tientallen patiënten per dag naar ziekenhuizen buiten Brabant verhuisd, maar sinds ook die te maken hebben met grote drukte is dat voor een groot deel stil komen te liggen. Sinds twee weken worden dagelijks zo'n vijf tot vijftien coronapatiënten naar andere ziekenhuizen gebracht.

Volledig scherm Het aantal coronapatiënten op Brabantse ic's in de afgelopen weken. 5 april was de hoogste piek. Inmiddels is het aantal ic-patiënten weer gedaald tot iets boven de 140. © ROAZ

Flinke puzzel

Ziekenhuizen denken al wel na over de manier waarop ze terug kunnen naar een normale(re) manier van werken. Dat is volgens het ROAZ een flinke puzzel. ,,Personeel is moe, specialisten van andere afdelingen zijn ook met coronapatiënten bezig en fysiek is nog een aantal ruimtes niet beschikbaar omdat er coronapatiënten liggen.” De Brabantse ziekenhuizen werken daarom samen in het opnieuw opstarten. Als één ziekenhuis het rustiger krijgt, vangt het patiënten op van drukkere ziekenhuizen.

Quote Personeel is moe, specialis­ten van andere afdelingen zijn ook met coronapatiënten bezig en fysiek is nog een aantal ruimtes niet beschik­baar omdat er coronapatiënten liggen

Daarvoor moeten niet-coronapatiënten het ook veilig genoeg vinden om naar het ziekenhuis te komen. Twee weken geleden zagen artsen bijvoorbeeld veel minder hartpatiënten dan normaal. Terwijl er door corona niet minder hartklachten zullen zijn. ,,Je ziet dat mensen nu de weg terug weten te vinden", zegt de ROAZ-woordvoerder. ,,Ziekenhuizen nemen nu maatregelen om hen veilig te helpen. Op anderhalve meter afstand als het kan, goed beschermd en patiënten wordt gevraagd alleen te komen. Ook wordt voor een bezoek steeds vaker gebeld om te toetsen of een patiënt geen coronaklachten heeft. Want je wilt niet dat je op zo'n manier een coronapatiënt binnenhaalt op een andere afdeling.”

Stabiel met Pasen

Het aantal nieuwe opnamen van mensen met het coronavirus is in Brabant al een aantal dagen stabiel rond de 100. Ook het totaal aantal patiënten dat in Brabant met corona in het ziekenhuis ligt, is stabiel rond de 550. Maar het is moeilijk om na het (extra lange) weekend conclusies te trekken uit die cijfers.

Dat geldt ook voor het aantal coronapatiënten dat overlijdt of ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Wie naar de grafiek kijkt ziet dat tijdens Pasen opvallend weinig mensen naar huis mochten. Maar ziekenhuizen rapporteren die dagen minder dan door de week. Pas als de cijfers van dinsdag bekend zijn, is volgens de woordvoerder van het ROAZ weer iets te zeggen over de trend.

Opvallende stijging in Eindhoven

Vooral mensen uit Eindhoven zijn de laatste dagen opgenomen in het ziekenhuis, is op te maken uit de cijfers van het RIVM van tijdens Pasen. In een week tijd is het aantal Eindhovenaren met corona in het ziekenhuis gestegen van 87 tot 133. Volgens een woordvoerder van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is de situatie op de intensive care van zijn ziekenhuis nog onder controle.

België