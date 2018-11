Wéér een ramkraak. Het overkomt vaak dezelfde winkeliers

VIDEO Welke beesten zet je samen in een verblijf, en welke niet? ‘Dieren worden zelden vrienden’

31 oktober MIERLO - In Dierenrijk in Mierlo overleed maandagmiddag een wolf na een stoeipartij met vier bruine beren. De dieren zaten bij elkaar in het verblijf, wat jarenlang goed ging. Maar vergis je niet: dieren sluiten zelden vriendschap, stelt verzorger Egbert-Jan Plas van Dierenrijk.