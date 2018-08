Wéér gigantische cocaïnevondst: 'Dit is niet waar we Oosterhout mee op de kaart willen zetten'

OOSTERHOUT/ANTWERPEN - De politie heeft donderdagavond in Oosterhout vijf verdachten opgepakt in verband met de smokkel van 4000 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De partij heeft een straatwaarde van circa 100 miljoen euro. Het gaat om een andere zaak dan de inval bij transportbedrijf Van Wanrooy , een paar dagen geleden, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid tegen BN DeStem.

Burgemeester Marcel Fränzel reageert op de tweede grote drugszaak in een week in zijn gemeente: "Het is heel vervelend dat Oosterhout op korte termijn met deze vondsten wordt geconfronteerd. Het onderzoek is in handen van de landelijke recherche. Op dit moment wacht ik hun bestuurlijke rapportage af. Ik zal elke mogelijkheid die ik als burgemeester heb aangrijpen om dit de kop in te drukken. Dit is niet waar we Oosterhout mee op de kaart willen zetten."

De arrestaties werden donderdag verricht, meldt de politie vrijdag. Op woensdag werd de partij in Antwerpen aangetroffen in een container met bananen. Vervolgens werd de smokkelcontainer doorgetransporteerd naar Oosterhout.

Lossen

Bij het lossen van deze lege container is de 22-jarige chauffeur van de vrachtwagen aangehouden, evenals een 22-jarige Amsterdammer en de vijftigjarige bewoner van de woning naast de loods waar de container werd gelost.

Vervolgens zijn nog twee Belgen van 21 en 38 jaar opgepakt. De container was afkomstig uit de havenstad Turbo in Colombia. Na de arrestaties is huiszoeking gedaan in de loods en de woning in Oosterhout.

Daarbij werd communicatieapparatuur in beslag genomen. De verdachten zitten vast.

Inval

De vondst volgt op eerdere aanhoudingen in Oosterhout deze week, waarbij vijf mensen werden aangehouden voor de smokkel van 3500 kilo cocaïne. Ook die drugs zaten in een zeecontainer die in de haven van Antwerpen is onderschept.

De coke zat eveneens verstopt tussen een partij bananen en werd afgeleverd bij een transportbedrijf in Oosterhout.