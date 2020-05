Weer minder coronapatiënten op Brabantse ic's

Zomerse hitte met Hemelvaart in Brabant: hier kan je terecht voor verkoeling

11:49 De weersvoorspellingen liegen er niet om: het wordt donderdag een warme dag. De temperatuur in Brabant loopt op tot zeker 28 graden. Met dit weer in het vooruitzicht denken veel mensen aan een middagje bakken op het strand of een frisse duik in het water, nu iedereen vrij is met Hemelvaart. Maar waar kan dat in de regio in de tijd van de coronacrisis? En met welke maatregelen?