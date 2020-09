Weer nertsen besmet, nu in Wilbertoord en Overloon

De dieren worden zo snel mogelijk geruimd. In Wilbertoord gaat het om 1250 moederdieren, in Overloon om 7500.



Bij het eerste bedrijf werd de besmetting ontdekt omdat de nertsen ziekteverschijnselen vertoonden. Het bedrijf in Overloon kwam in beeld door early warning’, het monitoringssysteem waarbij wekelijks dieren getest worden op het virus.



In totaal zijn nu 52 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.