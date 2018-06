Weer ongeluk met vliegtuigje op Breda International Airport, piloot gewond

Design Museum brengt een hommage aan Yvònne Joris

14 juni DEN BOSCH - Zo is ze toch weer even terug in 'haar' museum. Het Design Museum toont de sieradencollectie van de in 2013 overleden oud-directeur Yvònne Joris. Haar 350 stukken tellende verzameling schonk haar man Pieter Joris aan het museum.